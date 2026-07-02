POL-PDPS: Alleinunfall eines Pedelec-Fahrers

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, den 01. Juli 2026 befuhr eine 84-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem PKW den Parkplatz der Festhalle in der Volksgartenstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem zweijährigen Jungen aus Pirmasens, welcher in Begleitung seiner Eltern zu Fuß unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug wurde das Kind schwerverletzt und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus ...

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