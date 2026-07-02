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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alleinunfall eines Pedelec-Fahrers

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026 um 00:00 Uhr befuhr ein Pedelec-Fahrer die Kirchbergstraße, kam ohne Fremdbeteiligung zu Fall und verletzte sich hierbei. In der Atemluft des Fahrers konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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