POL-PDPS: Alleinunfall eines Pedelec-Fahrers
Pirmasens (ots)
Am Donnerstag, den 02.07.2026 um 00:00 Uhr befuhr ein Pedelec-Fahrer die Kirchbergstraße, kam ohne Fremdbeteiligung zu Fall und verletzte sich hierbei. In der Atemluft des Fahrers konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.
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