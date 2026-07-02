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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 01. Juli 2026 befuhr eine 84-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem PKW den Parkplatz der Festhalle in der Volksgartenstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem zweijährigen Jungen aus Pirmasens, welcher in Begleitung seiner Eltern zu Fuß unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug wurde das Kind schwerverletzt und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Das Kind war während den gesamten Maßnahmen vor Ort ansprechbar. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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