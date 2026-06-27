Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht mit unbekannter Unfallörtlichkeit

Pirmasens (ots)

Zwischen dem 12.06. und dem 26.06. kam es an einer noch unbekannten Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Unfallbeteiligte war mit einem weißen Mercedes Sprinter eines Fahrdienstes im Stadtbereich Pirmasens sowie den umliegenden Ortschaften unterwegs. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher fuhr vermutlich mit seinem Fahrzeug in den hinteren Bereich der Fahrerseite des Sprinters. Im Anschluss verließ er die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand beim Geschädigten ein Schaden von etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizeiinspektion Pirmasens unter pipirma-sens@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631 369 15199 zu richten. |pips

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