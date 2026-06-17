Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Streitigkeiten unter Kindern - Elfjähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Nach einem Vorfall am Dienstagmittag (16. Juni 2026) sucht die Polizei nach Zeugen einer Körperverletzung und Bedrohung im Bereich der Steilgasse. Ein elfjähriger Junge erlitt dabei Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Der Knabe überquerte gegen 13 Uhr den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) an der Herzogstraße und bog in die Steilgasse ab, als er von einer Gruppe von etwa fünf anderen Kindern / Jugendlichen abgepasst wurde. Aus der Gruppe heraus wurde der Geschädigte attackiert, zu Boden gestoßen und mit einer Schere bedroht. Durch den Sturz schlug der Junge mit dem Kopf auf der Straße auf. Seine Mutter brachte ihn zur medizinischen Versorgung zu einem Arzt und erstattete Strafanzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie den Beteiligten aufgenommen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell