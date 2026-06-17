PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Streitigkeiten unter Kindern - Elfjähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Nach einem Vorfall am Dienstagmittag (16. Juni 2026) sucht die Polizei nach Zeugen einer Körperverletzung und Bedrohung im Bereich der Steilgasse. Ein elfjähriger Junge erlitt dabei Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Der Knabe überquerte gegen 13 Uhr den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) an der Herzogstraße und bog in die Steilgasse ab, als er von einer Gruppe von etwa fünf anderen Kindern / Jugendlichen abgepasst wurde. Aus der Gruppe heraus wurde der Geschädigte attackiert, zu Boden gestoßen und mit einer Schere bedroht. Durch den Sturz schlug der Junge mit dem Kopf auf der Straße auf. Seine Mutter brachte ihn zur medizinischen Versorgung zu einem Arzt und erstattete Strafanzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie den Beteiligten aufgenommen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 15:30

    POL-PDPS: Elfjähriger Junge von Hund schwer verletzt

    Höheinöd (Südwestpfalz) (ots) - Am frühen Samstagabend (13.06.2026), gegen 18.00 Uhr, wurde ein elfjähriger Junge auf einem Grundstück in Höheinöd von mindestens einem Hund attackiert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte das spätere Opfer gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin auf einem Trampolin auf dem Gelände. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch vier größere ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 13:00

    POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes

    Pirmasens (ots) - Am Freitag, den 12.06.2026, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde ein geparkter, blauer Peugeot 208 auf dem Parkplatz des Wasgau-Markt in der Arnulfstraße beschädigt. Der verantwortliche Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt daher wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise sind ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 12:48

    POL-PDPS: Ingewahrsamnahme nach Bedrohung

    Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, den 11. Juni 2026 gegen 18:00 Uhr gerieten ein 51-jähriger und ein 46-jähriger Mann, beide aus Pirmasens, in der Fußgängerzone in verbalen Streit, in dessen Verlauf der 51-jährige ein Küchenmesser holte und den Kontrahenten mit dem Tode bedrohte. Der 46-jährige Mann zog daraufhin einen Schraubendreher und bedrohte wiederum seinen Kontrahenten. Die Partnerin des 51-jährigen konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren