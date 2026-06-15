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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Elfjähriger Junge von Hund schwer verletzt

Höheinöd (Südwestpfalz) (ots)

Am frühen Samstagabend (13.06.2026), gegen 18.00 Uhr, wurde ein elfjähriger Junge auf einem Grundstück in Höheinöd von mindestens einem Hund attackiert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte das spätere Opfer gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin auf einem Trampolin auf dem Gelände. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch vier größere Hunde frei auf dem Areal. Die Aufsicht über die Tiere und die beiden Kinder hatte eine Angehörige eines der Kinder. Als der Knabe das Spielgerät verließ, kamen die Hunde auf ihn zu. Beim Versuch, über einen Zaun zu klettern und sich in Sicherheit zu bringen, wurde der Elfjährige von mindestens einem der Hunde ins Bein gebissen und verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten das Kind noch vor Ort. Der Junge wurde umgehend in eine Klink transportiert und noch am selben Abend operiert. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls dauern an.|krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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