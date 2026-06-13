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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 12.06.2026, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde ein geparkter, blauer Peugeot 208 auf dem Parkplatz des Wasgau-Markt in der Arnulfstraße beschädigt. Der verantwortliche Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt daher wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise sind an die Polizeiinspektion Pirmasens unter pipirma-sens@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631 369 15199 zu richten. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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