PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Am Samstagmittag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt am Zentralen Busbahnhof in Zweibrücken zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter Täter habe die Geldbörse der 83-jährigen Geschädigten in einem unbeobachteten Moment aus ihrem Einkaufskorb entwendet, welcher sich in ihrem Einkaufswagen befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 12:50

    POL-PDPS: Grenzüberschreitende Suchaktion: Vermisster im dichten Waldgebiet gerettet

    Pirmasens / Roppeviller (F) (ots) - Ein gutes Ende nahm in der vergangenen Nacht (21.05.2026) eine großangelegte, deutsch-französische Suchaktion im Grenzgebiet bei Roppeviller und dem Pfälzerwald. Ein gestürzter 83-jähriger Wanderer konnte nach stundenlanger Suche dank moderner Technik und Zusammenarbeit mit den französischen Behörden gerettet werden. Der Mann ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 09:42

    POL-PDPS: Fenster der Grundschule Horeb beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Pirmasens (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (09.05.2026) und Montagmorgen (11.05.2026) kam es an der Grundschule in der Herzogstraße zu einer Sachbeschädigung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen warfen bislang unbekannte Täter einen Stein gegen ein Fensterelement im Erdgeschoss, unmittelbar links neben dem Haupteingang. Durch den Einschlag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren