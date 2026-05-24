Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Am Samstagmittag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt am Zentralen Busbahnhof in Zweibrücken zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter Täter habe die Geldbörse der 83-jährigen Geschädigten in einem unbeobachteten Moment aus ihrem Einkaufskorb entwendet, welcher sich in ihrem Einkaufswagen befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

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