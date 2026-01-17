Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Trunkenheitsfahrt und mögliche Unfallflucht

Polizei Pirmasens (ots)

Am 15.01.2026, gegen 21:50 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über eine mögliche Unfallflucht in der Straße Am Kiesweg in Pirmasens telefonisch informiert. Das flüchtige Fahrzeug konnte von der Streife kontrolliert werden. Bei einer Überprüfung konnten allerdings zunächst an beiden Fahrzeugen keine Unfallschäden festgestellt werden. Jedoch konnte bei der 50-jährigen Fahrerin, die zunächst die Unfallstelle verlassen hatte, Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Frau muss nun zumindest mit einem hohen Bußgeld rechnen. Sollte sich herausstellen, dass es bei dem Unfall zu einem Fremdschaden kam, steht auch noch die Entziehung der Fahrerlaubnis und ein Strafverfahren wegen Unfallflucht im Raum. Die Ermittlungen dauern an. |pips

