PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Trunkenheitsfahrt und mögliche Unfallflucht

Polizei Pirmasens (ots)

Am 15.01.2026, gegen 21:50 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über eine mögliche Unfallflucht in der Straße Am Kiesweg in Pirmasens telefonisch informiert. Das flüchtige Fahrzeug konnte von der Streife kontrolliert werden. Bei einer Überprüfung konnten allerdings zunächst an beiden Fahrzeugen keine Unfallschäden festgestellt werden. Jedoch konnte bei der 50-jährigen Fahrerin, die zunächst die Unfallstelle verlassen hatte, Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Frau muss nun zumindest mit einem hohen Bußgeld rechnen. Sollte sich herausstellen, dass es bei dem Unfall zu einem Fremdschaden kam, steht auch noch die Entziehung der Fahrerlaubnis und ein Strafverfahren wegen Unfallflucht im Raum. Die Ermittlungen dauern an. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 13:00

    POL-PDPS: 23-Jähriger löst großangelegte Suchaktion im Blümelstal aus

    Pirmasens (ots) - Randale eines Mannes im Pirmasenser Stadtteil Gersbach führten in den frühen Morgenstunden (16.01.2026) zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Der alkoholisierte Verantwortliche suchte gegen 3 Uhr zunächst die Wohnung seiner Freundin in der Windsberger Straße auf. Aufgrund seiner erheblichen Berauschung ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:36

    POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- Polizei sucht Zeugen

    Pirmasens (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am gestrigen Donnerstag (15.01.2026) in der Erlenbrunner Straße ereignet hat. Ein Fahrzeughalter hatte seinen Pkw kurz vor 9 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine unangenehme Entdeckung machen: ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:35

    POL-PDPS: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf 51-Jährige

    Pirmasens (ots) - Nach einer Körperverletzung am Dienstagabend (13.1.26) im Bereich des Hauptbahnhofs sucht die Polizei Pirmasens nach Zeugen und einer Gruppe von vier Jugendlichen. Um 20.37 Uhr traf ein Passant vor dem Bahnhofsgebäude eine blutende Frau an und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gab die Geschädigte an, kurz zuvor im Bereich der Toiletten von einer Gruppe, bestehend aus vier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren