POL-PDPS: Pirmasens-Niedersimten - Vorfahrt missachtet

Am 30.12.2025, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Pirmasens-Niedersimten die Almstraße in Niedersimten. An der Einmündung in die Lothringer Straße wollte er nach links in Richtung Pirmasens abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des dort aus Richtung Obersimten kommenden 63-jährigen Mannes aus Trulben. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das hintere Kennzeichen des vorfahrtberechtigten Fahrers aus Trulben durch Aufkleber zwar lesbar, aber optisch verändert war. Aus diesem Grund wurde gegen den 63-jährigen ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch eingeleitet. |pips

