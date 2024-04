POL-PDPS: Diebstahl aus Lagerraum

Pirmasens (ots) - Am Sonntag, gegen 20:35 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter, männlicher Täter die Hauseingangstür in der Hauptstraße 92 indem er die Glaseinfassung mit dem Fuß eintrat. Täterbeschreibung: - 25-30 Jahre alt - graue / blonde Haare - helle Oberbekleidung - schwarzer, flacher Rucksack Schadenshöhe: circa 500 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

