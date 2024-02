Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Ludwigswinkel (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 2 Uhr, meldeten Anwohner der Polizei einen aktuell stattfinden Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Der Automatendiebstahl ereignete sich in der Landgrafenstraße in Ludwigswinkel, vor der Gaststätte "Gasthaus zum Landgrafen". Zwei bislang unbekannte Täter rissen mittels einer Kette, welche sie an ihrem PKW montiert hatten, den Zigarettenautomaten von seiner im Boden verankerten Halterung. Die Täter flüchteten mit dem Zigarettenautomaten in Richtung französischer Grenze. Die beiden Täter trugen weiße Masken und dunkle Kleidung. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Audi A3, älteres Baujahr. Die Kennzeichen des Audi A3 waren abgeklebt. Die Täter sollen sich laut Zeugenaussagen in einer ausländischen Sprache unterhalten haben. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dahn unter der Telefonnummer 06391-916-0 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

