Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Polizeibeamte beleidigt und tätlich angegriffen

PI Pirmasens (ots)

Am Freitag, 28.01.2024, gegen 20:20 Uhr, wurden Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in der Hauptstraße in Pirmasens gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass eine der vor Ort angetroffenen Personen aus einer Wohnung heraus mit einer Bierflasche beworfen und getroffen wurde. In der fraglichen Wohnung konnte ein 19-jähriger und ein 18-jähriger angetroffen werden. Der 19-jährigen konnte als Flaschenwerfer identifiziert werden. Im weiteren Verlauf wurden die eingesetzten Beamten von den beiden erheblich alkoholisierten Männern mehrfach beleidigt. Zudem leistete der 19-jährige Widerstand gegenüber den Einsatzkräften. Der 18-jährige wurde aufgrund seiner Alkoholisierung ins Krankenhaus Pirmasens gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell