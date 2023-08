POL-PDPS: Falscher Polizeibeamter erbeutet 26.000 Euro von Rentnerin

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, zwischen 08:30 und 11:50 Uhr, brachen unbekannte Täter über ein rückseitiges Fenster in das Anwesen Buchsweilerstraße 39, ein Zweifamilienhaus, ein. Zunächst wurde versucht, die Haustür aufzuhebeln, was aber misslang. Im Inneren wurden zwei weitere Türen aufgehebelt, so dass die Täter auch in die zweite Wohnung gelangten. In der ersten Wohnung wurden lediglich zwei Blumentöpfe ...

