POL-PDPS: "Geschäftlicher Ehestreit" geschlichtet

Am 22.02.2023, gegen 11:00 Uhr, wurden über Notruf Streitigkeiten zwischen zwei Geschäftspartnern in der Rodalber Straße in Pirmasens gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nicht nur um Geschäftspartner, sondern auch noch um ein Ehepaar handelte. Offensichtlich war man sich über das Verwenden der Einnahmen uneinig. Der Ehemann war bereits beim Eintreffen sehr aufgebracht und aggressiv, konnte aber beruhigt werden. Jedoch schlug seine Stimmung ohne Anlass wieder um. Er lief in die nahegelegene Küche und griff nach einem Messer. Mit dem Messer in der Hand, nur wenige Meter von den Beamten entfernt, äußerte er, dass er sich umbringen wolle.

Aufgrund des zuvor gezeigten Verhaltens bestand die Gefahr, dass sich die Aggression gegen die Einsatzkräfte richtet, sodass diese zur Eigensicherung ihre Waffe zogen. Letztlich ließ der Mann im weiteren Verlauf das Messer fallen und konnte im Anschluss widerstandslos festgenommen werden. Im Streifenwagen schlug seine Stimmung abermals um und er drohte den Beamten, dass er sie "kaltmachen" werde. Er wurde zur Begutachtung in die Psychiatrie des Städtischen Krankenhauses Pirmasens gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

