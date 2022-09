Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeutel beim Einkauf aus Handtasche gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 11:00 Uhr, war eine 82-jährige Frau aus dem Landkreis in einem Discounter in der Arnulfstraße beim Einkaufen. Ihr beiger Geldbeutel aus Lederimitat befand sich in ihrer mittels Reißverschluss verschlossenen Handtasche, die wiederum am Kindersitz des Einkaufswagens festgeknotet war. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. Der Einkaufswagen war jeweils kürzere Zeiträume ohne Aufsicht. In dem Geldbeutel befanden sich neben 180 Euro in bar auch noch eine Scheckkarte, eine AOK-Karte und der Ausweis. Der Gesamtschaden beträgt circa 280 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

