Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 23.04.2021 auf den 24.07.2021 parkte eine 20-jährige Pirmasenserin ihren orangefarbenen Fiat Punto in der Straße "Auf der Hahnenruh" in Pirmasens. Als sie am gleichen Tag gegen 15.00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte musste sie feststellen, dass der rechte Vorderreifen platt gestochen wurde. Zudem wurden Teile des Fahrzeugs verkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

