Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickbetrüger entwendet EC-Karte nach Geldabhebung

Pirmasens (ots)

Eine 73jährige Pirmasenserin hob in der Spardabank-Filiale in der Schloßstraße mit ihrer EC-Karte am Automaten Geld ab. Mehrere Kunden hielten sich zu dem Zeitpunkt in dem Bereich auf. Die Dame hatte gerade ihr Geld entnommen, als sie von einem Mann auf englischer Sprache angesprochen wurde. Er fuchtelte mit einer Scheckkarte vor ihrem Gesicht herum. Sie drehte sich dennoch herum, um ihre Karte aus dem Automaten zu entnehmen. Diese war jedoch bereits verschwunden. Der Mann war nun ebenfalls nicht mehr da. Alles ging sehr schnell. Zeugen sagten der Frau, dass wohl zwei weitere Männer zu dem Mann gehörten. Sie benahmen sich auffällig und wechselten sich wohl im Bankinnenraum ab. Möglicherweise hatten sie einen Kleinwagen dabei. Die Frau ließ die Karte sofort in der Bank sperren. Ein heimliches Ablesen der PIN kann aufgrund der Sorgsamkeit der Frau nicht stattgefunden haben. Beschreibung des Täters: Etwa 40 Jahre alt, schwarze Haare mit schwarzem Bart, der am Kinn entlang wuchs, allerdings kein Vollbart, circa 165-170cm groß, osteuropäischer Phänotyp. Er trug eine dunkelgrüne Jacke und dunkle Jeans. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben, insbesondere hinsichtlich des Fahrzeuges oder der Komplizen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

