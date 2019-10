Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tödlicher Verkehrsunfall

Contwig (ots)

Am 24.10.2019, kurz vor 05:29 Uhr (Eingang des Notrufs), kam es auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Saarland in Höhe der Ausfahrt Contwig zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein 58-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hinter einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Lkw nach links ausscherte, um diesen zu überholen und dabei von einem auf der linken Fahrspur herannahenden Pkw vom Typ Renault Megane erfasst wurde. Der auf die Fahrbahn gestürzte Motorradfahrer wurde ersten Ermittlungen zufolge vermutlich von zwei weiteren nachfolgenden Pkw zumindest berührt, vielleicht sogar überrollt. Nachdem er an Ort und Stelle von den Rettungskräften reanimiert werden konnte, verstarb er jedoch gegen 06:30 Uhr im Krankenhaus. Bei dem Pkw-Fahrer, der beim Ausscheren mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen war, handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus der Südwestpfalz, der an der Unfallstelle anhielt. Der/die dem 19-Jährigen nachfolgende Pkw-Fahrer/in hielt nach dem Unfall nicht an, sondern entfernte sich in Richtung Zweibrücken mit seinem/ihrem dunkelblauen oder schwarzen VW-Golf IV-Kombi bzw. VW-Passat-Kombi, Typ B5.

Der dritte Pkw (Typ Audi) wurde gesteuert von einem 29-jährigen Mann aus der Südwestpfalz, der nach dem Kontakt mit dem Motorradfahrer und/oder dem Motorrad ebenfalls anhielt und vor Ort blieb.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht dringend den Fahrer des dunkelblauen oder schwarzen VW-Kombi (Golf IV oder Passat B5), der als zweites Fahrzeug hinter dem Motorrad fuhr und in Richtung Zweibrücken weitergefahren ist.

Ebenso dringend wird der Fahrer des unbekannten Lkw gesucht, der von dem Motorradfahrer überholt wurde.

Schließlich bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken ist wie folgt erreichbar:

Tel.: 06332/9760 E-Mail: pizweibruecken@polizei.lp.de)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell