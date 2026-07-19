Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Einsatz nach gemeldetem Alleinunfall auf der Soorenheider Straße

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Lage (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Lage um 21:51 Uhr mit dem Stichwort "TH P-klemmt" zur Soorenheider Straße alarmiert. Gemeldet wurde ein Alleinunfall mit einer eingeklemmten und bewusstlosen Person.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung glücklicherweise nicht. Die Fahrerin war ansprechbar und nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Fahrerin. Im weiteren Verlauf unterstützten die Einsatzkräfte die Polizei durch das Ausleuchten der Unfallstelle bei der Unfallaufnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das verunfallte Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Anschließend konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

Im Einsatz waren die Einheiten Hagen, Pottenhausen und Lage, der A-Dienst, der Rettungsdienst des Kreises Lippe sowie die Polizei des Kreises Lippe.

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