Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Starkregen sorgt für 50 wetterbedingte Einsätze in Kachtenhausen

Lage (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Feuerwehr Lage um 22:52 Uhr aufgrund einer Flächenlage nach einem Gewitter mit Starkregen in den Ortsteil Kachtenhausen alarmiert. Durch die starken Niederschläge waren in mehreren Straßen zahlreiche Keller voll Wasser gelaufen, sodass ein größerer Feuerwehreinsatz erforderlich wurde.

Bereits wenige Minuten zuvor waren die Einheiten Hagen und Pottenhausen um 22:43 Uhr zu einem Feuer 2 in die Waddenhauser Straße alarmiert worden. Dort war es vermutlich infolge eines Blitzeinschlags zu einem Schmorgeruch im Keller gekommen. Die Erkundung ergab, dass der Blitz in den Telefonanschluss eingeschlagen war. Da keine weitere Gefahr bestand, waren seitens der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Zur Bewältigung der anschließenden Flächenlage wurden die Einheiten Lage, Kachtenhausen, Hörste, Pottenhausen und Hagen sowie der A-Dienst alarmiert. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Stab der Feuerwehr Lage koordinierte die zahlreichen Einsatzstellen zentral, während das Fachteam Stadtentwässerung die Feuerwehr mit einem Saugwagen unterstützte. Parallel stellte die Einheit Hagen während der gesamten Einsatzdauer den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Im Verlauf der Nacht arbeiteten die Einsatzkräfte insgesamt 48 Einsatzstellen ab. Der Schwerpunkt lag auf dem Auspumpen vollgelaufener Keller in mehreren Straßen des Ortsteils Kachtenhausen. Der letzte Einsatz konnte gegen 05:00 Uhr am Dienstagmorgen beendet werden.

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr zudem erneut zu zwei weiteren wetterbedingten Einsätzen nach Kachtenhausen alarmiert. Auch hier mussten vollgelaufene Keller leergepumpt werden. Damit summierte sich die Anzahl der wetterbedingten Einsätze im Zusammenhang mit dem Starkregen auf 50 Einsätze.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell