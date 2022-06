Bundespolizeidirektion München G7-Einsatz

Bundespolizeidirektion München: Die Bundespolizeidirektion München im Einsatz anlässlich des G7-Gipfels /Einladung zur Pressekonferenz mit Interviewmöglichkeit

München (ots)

Am 14. Juni startet die Bundespolizei mit ihren Einsatzmaßnahmen anlässlich des G7-Gipfels in Elmau. Dabei wird den polizeilichen Gefahrenfiltern im Bahn- und im Grenzbereich in der Veranstaltungsregion und auch darüber hinaus eine besondere Bedeutung zukommen. Auch bei den Transfers der Staatsgäste mittels Polizeihubschraubern hat die Bundespolizei eine herausragende Rolle.

Zum Einsatzauftakt informiert die Bundespolizei über ihre Rolle und ihren Beitrag im G7-Einsatz bei einem Pressetermin. Dabei werden auch voraussichtliche Auswirkungen der bundespolizeilichen Maßnahmen in Bayern, beispielsweise aufgrund der Grenzkontrollen, erläutert.

Als Teilnehmer bzw. Gesprächspartner seitens der Bundespolizei sind anwesend:

Dr. Karl-Heinz Blümel, Polizeiführer und Präsident Bundespolizeidirektion München

Markus Ulfig, Leitender Polizeidirektor, Bundespolizeidirektion 11 - Polizeiführer Flugdienst

Steffen Reier, Polizeidirektor, Direktion Bundesbereitschaftspolizei

Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit zu Einzelinterviews unter Nutzung einer Mikrofonangel.

Ort: Grenzkontrollstelle der Bundespolizei auf der B 23 in Griesen Wanderrastplatz vor dem Grenzübergang Griesen-Ehrwald

Zeit: Dienstag, 14. Juni 2022, von 10:30 Uhr bis etwa 11:30 Uhr

Parken: Gegenüber dem Wanderrastplatz möglich (Anfahrtsbeschreibung kann auf Wunsch per E-Mail übersandt werden)

Um Teilnahmebestätigung (Medium, Name, telefonische Erreichbarkeit) bis 13. Juni 2022 um 9.30 Uhr wird höflichst gebeten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München G7-Einsatz, übermittelt durch news aktuell