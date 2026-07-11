Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Erfolgreiche Abnahme der Jugendflamme Stufe 2 in Kirchhundem

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Kirchhundem (ots)

Am Freitag, den 10. Juli 2026, stellten sich acht Jugendliche der Jugendfeuerwehren Brachthausen und Wirme erfolgreich der Abnahme der Jugendflamme Stufe 2. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer meisterten die gestellten Aufgaben mit Erfolg und konnten am Ende ihre Auszeichnung entgegennehmen. Die Abnahme wurde durch Kreisjugendfeuerwehrwart Bernd Koch durchgeführt. Dabei mussten die Jugendlichen ihr feuerwehrtechnisches Wissen, praktische Fertigkeiten sowie ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Dank ihrer guten Vorbereitung konnten alle acht Prüflinge die Anforderungen erfolgreich erfüllen. Vor Ort machten sich auch der Leiter der Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem, Klaus Happe, sowie einer seiner Stellvertreter Thomas Beckmann und Gemeindejugendfeuerwehrwartin Nicole Dettenberg ein Bild von den gezeigten Leistungen. Alle drei gratulierten den Jugendlichen herzlich zu ihrem Erfolg und würdigten das Engagement der Ausbilder und Betreuer in der Nachwuchsarbeit. Auch die Ausbilder Rüdiger Christes und Florian Koletzky zeigten sich stolz auf ihre Jungs und Mädels. Die hervorragenden Leistungen seien das Ergebnis einer engagierten Ausbildung und des großen Einsatzes der Jugendlichen während der Übungsdienste. Die Jugendflamme ist ein wichtiger Ausbildungsnachweis innerhalb der Jugendfeuerwehr und fördert neben feuerwehrtechnischem Wissen auch Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist und soziales Miteinander. Das erfolgreiche Bestehen der Stufe 2 ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg in die Einsatzabteilung.

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