Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Jugendfeuerwehr der Gemeinde Kirchhundem erlebt unvergesslichen Tag im Fort Fun

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Kirchhundem (ots)

Einen erlebnisreichen und gelungenen Ausflug unternahm die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem in den Freizeitpark Fort Fun. Gemeinsam verbrachten die 82 Kinder und Jugendlichen einen abwechslungsreichen Tag mit zahlreichen Attraktionen, spannenden Fahrgeschäften und jeder Menge Spaß. Bei bestem Wetter konnten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr den Park ausgiebig erkunden und die Gemeinschaft auch außerhalb des Feuerwehrdienstes stärken. Die gute Stimmung und die Begeisterung der Kinder waren den ganzen Tag über deutlich zu spüren. Gemeindejugendfeuerwehrwartin Nicole Dettenberg zeigte sich mit dem Ausflug rundum zufrieden: "Es war ein rundum gelungener Tag. Alle Kinder hatten viel Freude, der Ablauf hat hervorragend funktioniert und es war schön zu sehen, wie viel Spaß unsere Jugendlichen gemeinsam hatten. Solche Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und sind eine tolle Anerkennung für das Engagement unserer Nachwuchskräfte." Der Ausflug verlief ohne Zwischenfälle und wird den Kindern und Betreuern sicherlich noch lange in guter Erinnerung bleiben. Nicole Dettenberg bedankte sich bei allen Betreuerinnen und Betreuern, die den Tag begleitet und zum reibungslosen Ablauf beigetragen haben.

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