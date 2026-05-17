Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: 6. R-W-T Firefighter Stairs Climb

Rhein-Weser Turm, Oberhundem

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Kirchhundem (ots)

Am 9. Mai 2026 trafen sich zum 6ten Mal Feuerwehrangehörige aus den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein zum Rhein-Weser Turm Treppenlauf. Veranstalter sind das Team des Rhein-Weser Turms und der Förderverein der Löschgruppe Heinsberg e.V.. Die Teilnahme an der Veranstaltung dient vordergründig nicht dem sportlichen Vergleich, sondern stärkt den Zusammenhalt zwischen den Feuerwehren über die Kommunal- und Kreisgrenzen hinaus und fördert auch die Leistungsfähigkeit im Einsatzdienst.

Davon überzeugte sich auch der Leiter der FW Kirchhundem Klaus Happe. Als Teilnehmer waren dabei der Leiter der FW Erndtebrück Michael Dellori, sowie sein Stellvertreter Marc André Hackler. Auch der stellv. Leiter der FW Hilchenbach, Marc Sudau, war als Teilnehmer dabei. K.F. Müller, Leiter der FW Erndtebrück a.D., war zur Unterstützung der Erndtebrücker Teams ebenfalls vor Ort.

Teilgenommen haben 25 Teams. Gelaufen wurde in voller Einsatzkleidung und dem Atemschutz- gerät geschultert. Die Teams hatten ihre "Fanclubs" zur Unterstützung mitgebracht. Ein wirklich starkes Zeichen der "Blaulichtfamilie"! Die schnellste Laufzeit hat das Team Frederik Gebbeken & Lukas Weißelberg / EH Weidenau mit 44:52 Sekunden, gefolgt von Ben Matheo Bald & Alexander Doliganski / EH Dahlbruch & EH Vormwald mit 45:46 Sekunden und Fynn Bügemannskemper & Alexander Gohlke / EH Weidenau mit 49:39 Sekunden. Somit hat die Bestzeit aus 2024, gelaufen von Marius Brüser & Robin Burghaus / FW Wenden 43:75 Sekunden, weiterhin Bestand. Teilnehmerstärkste Einheit war die EH Dahlbruch, mit sage und schreibe 5 Teams am Start.

Für das leibliche Wohl wurde gesorgt, mit Bratwurst aus der "Türmerpfanne" und Getränken. Dank gilt hier dem Team Rhein-Weser Turm, Cordula und Bernhard Schwermer, als Mitveranstalter. Nach Info durch das Orga-Team, vertreten durch Heiner Siebel und Christof Kordes, wird auch der 7. R-W-T Firefighter Stairs Climb 2027 wieder auf dem Rhein-Weser Turm stattfinden.

Ein Dankschön geht auch an die DRK Bereitschaft Kirchhundem, welche unter Leitung von Frank Hesse die medizinische Absicherung / Betreuung sichergestellt hat. Zum "Ausklang" fanden sich dann noch einige Teilnehmer im Gerätehaus der EH Heinsberg ein.

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