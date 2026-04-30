Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Brandschutz hautnah erleben - Erfolgreicher Brandschutztag an der Grundschule Kirchhundem

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Kirchhundem (ots)

Wie verhalte ich mich im Brandfall richtig? Wie setze ich einen Notruf ab? Und was passiert eigentlich, wenn Fett in der Pfanne Feuer fängt? Antworten auf diese und viele weitere lebenswichtige Fragen erhielten rund 188 Schülerinnen und Schüler beim diesjährigen Brandschutztag an der Grundschule Kirchhundem. Bereits am frühen Morgen letzten Samstag, herrschte reges Treiben rund um die Grundschule in Kirchhundem: Die Einsatzkräfte bereiteten unter der Führung von Fachbereichsleiter BE/BA Daniel Hagen die verschiedenen Stationen sorgfältig vor, um den Kindern einen lehrreichen und zugleich spannenden Vormittag zu ermöglichen. Pünktlich um 08:30 Uhr startete die Veranstaltung, bei der acht Klassen in einem durchdachten Rotationssystem alle Stationen durchliefen. Lernen durch Erleben Im Mittelpunkt stand die praxisnahe Vermittlung von Wissen - ein zentraler Bestandteil der Brandschutzerziehung. Denn Kommunen und hier die Feuerwehren haben auch die Aufgabe, die Bevölkerung frühzeitig über Gefahren und richtiges Verhalten im Notfall aufzuklären. An mehreren Stationen konnten die Kinder aktiv mitmachen: Verhalten im Brandfall: Mithilfe eines Rauchhauses wurde anschaulich demonstriert, wie sich Rauch in Gebäuden ausbreitet und warum Rauchmelder Leben retten. Notruftraining: Die fünf "W-Fragen" wurden kindgerecht vermittelt und direkt geübt. Feuerwehrausrüstung: Schutzkleidung, Atemschutzgeräte und Einsatzmittel konnten aus nächster Nähe betrachtet werden. Einsatzablauf: Anhand von Bildern und Videos wurde gezeigt, wie ein Feuerwehreinsatz abläuft. Fahrzeugkunde: Auf dem Schulhof präsentierten die Einsatzkräfte Löschfahrzeuge und erklärten deren Funktionen. Selbst löschen: Besonders beliebt war die Mitmachstation, bei der die Kinder selbst mit Kübelspritzen "Brände" bekämpfen konnten. Zwischendurch sorgte eine Frühstückspause für neue Energie, bevor es in die nächste Runde ging. Nachwuchsarbeit und Prävention im Fokus Auch die Jugendfeuerwehr nutzte den Tag, um sich vorzustellen und Interesse für das Ehrenamt zu wecken. Die Kombination aus Information, praktischen Übungen und direktem Kontakt zu den Einsatzkräften machte den Tag zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Solche Veranstaltungen sind mehr als nur ein Projekttag: Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Gefahrenprävention. Kinder lernen frühzeitig, Risiken zu erkennen und im Ernstfall richtig zu handeln - Fähigkeiten, die im Zweifel Leben retten können. Eindrucksvoller Abschluss Den Höhepunkt bildete die gemeinsame Abschlussvorführung auf dem Schulhof: eine kontrollierte Fettexplosion. Eindrucksvoll wurde demonstriert, warum brennendes Fett niemals mit Wasser gelöscht werden darf. Die meterhohe Stichflamme sorgte für staunende Gesichter - und blieb den Kindern sicherlich nachhaltig im Gedächtnis. Fazit Der Brandschutztag an der Grundschule Kirchhundem zeigte eindrucksvoll, wie wichtig und wirkungsvoll moderne Brandschutzerziehung ist. Durch das Engagement der Feuerwehr und die enge Zusammenarbeit mit der Schule wurde ein praxisnahes Lernumfeld geschaffen, das Wissen nicht nur vermittelt, sondern erlebbar macht.

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