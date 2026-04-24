Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Brand in Mehrfamilienhaus in Bad Herrenalb - Schnelles Eingreifen verhindert größeren Schaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Herrenalb (ots)

Am Donnerstagabend, den 23. April, kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im zweiten Obergeschoss in Bad Herrenalb. Das Feuer breitete sich in der Folge rasch auf das darüberliegende dritte Obergeschoss sowie teilweise auf den Dachstuhl aus. Die Feuerwehr Bad Herrenalb war mit allen Abteilungen und insgesamt rund 50 Einsatzkräften sowie zehn Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls im Einsatz waren die Polizei sowie der Rettungsdienst mit einem größeren Aufgebot. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt 21 weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes mussten evakuiert werden und wurden vorübergehend betreut. Auf Veranlassung des Bürgermeisters wurden diese im Kurhaus untergebracht. Einsatzleiter Martin Fackinger berichtete, dass sich die Flammen sehr schnell vom zweiten auf das dritte Obergeschoss ausgebreitet hätten. Durch einen schnellen und gezielten Löschangriff sei es den Einsatzkräften jedoch gelungen, eine weitere Ausbreitung auf den Dachstuhl beziehungsweise ein vollständiges Übergreifen zu verhindern und so größeren Schaden abzuwenden. Der Kreisbrandmeister vom Dienst, Tido Lüdtke, unterstützte die Einsatzleitung vor Ort. Die umfangreichen Lösch-, Nachlösch- sowie Aufräumarbeiten einschließlich der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft zogen sich bis in die Nacht hinein. Im Anschluss an die Löscharbeiten übernahm das Technische Hilfswerk (THW) die Sicherung des betroffenen Eigentums. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine abschließenden Informationen vor.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell