Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Heiße LKW-Bremse sorgt für Einsatz auf der Autobahn

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Werne (ots)

Werne, 07.08.2026- Gegen 18:58 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "Feuer 1 - droht Lkw-Achse zu brennen" auf die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich ein Autotransporter auf dem Standstreifen kurz hinter der Auffahrt Werne. Offenes Feuer oder eine Rauchentwicklung waren zu diesem Zeitpunkt nicht festzustellen.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die betroffene Bremse des Fahrzeugs mit einer Wärmebildkamera. Dabei wurde eine Temperatur von bis zu 400 Grad Celsius festgestellt. Um eine weitere Erhitzung und eine mögliche Brandentwicklung zu verhindern, wurde die Bremse anschließend mittels Schnellangriff gekühlt.

Trotz der eingeleiteten Maßnahmen entstand ein leichter Schaden an den betroffenen Fahrzeugkomponente.

Die Freiwillige Feuerwehr Werne war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls im Einsatz war die Autobahnpolizei.

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