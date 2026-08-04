Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Feuerwehr Werne sorgt für Abkühlung in der Ferienbetreuung der Uhlandschule

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Werne (ots)

Für eine willkommene Erfrischung bei den sommerlich heißen Temperaturen sorgte die Freiwillige Feuerwehr Werne bei einem Besuch in der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Uhlandschule in Werne. Im Rahmen der Ferienbetreuung verwandelte die Feuerwehr das Außengelände in eine abwechslungsreiche Wasser-Spielstation und bereitete den Kindern damit einen unvergesslichen Ferientag.

Von 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr konnten die Kinder an verschiedenen Wasserspielen teilnehmen, sich austoben und gleichzeitig eine angenehme Abkühlung genießen. Unterstützt wurde die Aktion von vier engagierten Mitgliedern der Jugendfeuerwehr sowie drei Betreuerinnen und Betreuern der Feuerwehr Werne, die mit viel Einsatz und guter Laune für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Die abwechslungsreichen Spiele kamen bei den Kindern hervorragend an. Das Lachen und die Begeisterung der Teilnehmenden zeigten schnell, dass die Aktion ein voller Erfolg war. Neben dem Spaß stand auch der Kontakt zur Feuerwehr im Mittelpunkt, sodass die Kinder die Einsatzkräfte und die Jugendfeuerwehr in lockerer Atmosphäre kennenlernen konnten.

Die Feuerwehr Werne freut sich über die gelungene Veranstaltung und bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Die strahlenden Gesichter der Kinder waren der schönste Beweis dafür, dass sich der Einsatz gelohnt hat.

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