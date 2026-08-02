Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Gemeinsamer Dienstabend des Löschzuges Stockum und der Löschgruppe Holthausen

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Werne (ots)

Am gestrigen Samstag führten der Löschzug Stockum und die Löschgruppe Holthausen einen gemeinsamen Dienstabend durch. Ziel der Ausbildung war es, die Zusammenarbeit der beiden Einheiten weiter zu stärken und verschiedene einsatzrelevante Themen praxisnah zu vertiefen.

Ein Schwerpunkt lag auf der Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer. Hierbei wurden die notwendigen Abläufe für den Aufbau einer zuverlässigen Löschwasserversorgung an der Lippe geübt. Die Einsatzkräfte trainierten das sichere und zügige Arbeiten an der Wasserentnahmestelle sowie die Zusammenarbeit der einzelnen Trupps.

Ein weiterer Ausbildungsinhalt war das sogenannte "Pump and Roll"-Verfahren. Dabei wurde das Fördern von Wasser während der langsamen Fahrt des Löschfahrzeugs geübt - eine Taktik, die insbesondere bei Vegetations- und Flächenbränden eine wichtige Rolle spielt. Die Teilnehmenden konnten dabei den praktischen Einsatz dieser Technik unter realitätsnahen Bedingungen trainieren.

Parallel dazu fand auf der Lippe eine Bootsausbildung statt. Die Feuerwehrangehörigen übten den sicheren Umgang mit dem Feuerwehrboot, verschiedene Fahrmanöver sowie das Verhalten auf fließenden Gewässern. Ziel war es, die Routine der Bootsbesatzungen zu festigen und die Sicherheit bei Einsätzen auf dem Wasser weiter zu erhöhen.

Der gemeinsame Dienstabend bot nicht nur die Möglichkeit, einsatzrelevante Fähigkeiten zu vertiefen, sondern förderte auch den kameradschaftlichen Austausch zwischen den beiden Einheiten. Solche gemeinsamen Übungen sind ein wichtiger Bestandteil der Aus- und Fortbildung und tragen dazu bei, im Einsatzfall reibungslos und effektiv zusammenzuarbeiten.

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