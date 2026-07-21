Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Vegetationsbrand an der Lippe

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Dienstagnachmittag um 16:33 Uhr mit dem Alarmstichwort "F1 Vegetation - unklare Rauchentwicklung" zur Lippestraße in Werne-Mitte alarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die Einsatzkräfte von der Anruferin empfangen. Da diese zuvor mit dem Fahrrad durch die Lippewiesen unterwegs gewesen war und die Rauchentwicklung lediglich aus der Ferne wahrgenommen hatte, war die genaue Einsatzstelle zunächst unklar. Daraufhin kontrollierte die Feuerwehr den Bereich entlang der Lippe und konnte die Brandstelle schließlich lokalisieren.

Aus bislang ungeklärter Ursache war auf einer Wiese sowie in der angrenzenden Böschung ein Vegetationsbrand entstanden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer aufgrund der geringen Ausdehnung größtenteils bereits erloschen. Vereinzelt glimmten jedoch noch Bereiche der Vegetation, zudem wurden an mehreren Stellen erhöhte Temperaturen festgestellt.

Zur endgültigen Ablöschung wurden Nachlöscharbeiten mit einem D-Rohr durchgeführt. Die verbrannte Vegetation wurde mithilfe einer Mistgabel stellenweise auseinandergezogen und aufgelockert, um versteckte Glutnester freizulegen und eine weitere Brandausbreitung auszuschließen. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den gesamten Bereich mit einer Wärmebildkamera. Erst nachdem keine Glutnester oder auffälligen Wärmequellen mehr festgestellt werden konnten, war der Einsatz beendet.

Insgesamt waren acht Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug im Einsatz. Gegen 18:20 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell