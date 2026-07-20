Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Jugendfeuerwehr Werne besucht den Landtag Nordrhein-Westfalen

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Werne (ots)

Werne/Düsseldorf. Einen spannenden und lehrreichen Tag erlebten sieben Jugendliche und elf Betreuer der Jugendfeuerwehr Werne am 20. Juli 2026 bei einem Besuch des nordrhein-westfälischen Landtags in Düsseldorf. Im Mittelpunkt stand dabei eine persönliche Führung durch den 1. Vizepräsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen und Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Werne, Rainer Schmeltzer.

Nach dem erfolgreichen Passieren der Sicherheitskontrolle begann der Besuch zunächst mit einem gemeinsamen Mittagessen in der Landtagskantine. Im Anschluss nahm sich Rainer Schmeltzer viel Zeit, um die Mitglieder der Jugendfeuerwehr persönlich durch das Parlamentsgebäude zu führen und dabei zahlreiche interessante Einblicke in die Arbeit des Landtags zu vermitteln.

Während der Führung besichtigte die Gruppe unter anderem den repräsentativen Empfangsbereich, den großen Plenarsaal sowie die Räumlichkeiten der SPD-Fraktion einschließlich ihres Sitzungssaals. Neben vielen spannenden Informationen über die parlamentarische Arbeit berichtete der 1. Vizepräsident auch von persönlichen Erfahrungen und erzählte zahlreiche interessante Geschichten aus seinem politischen Alltag. Besonders beeindruckt zeigten sich die Jugendlichen vom Ausblick aus dem Landtagsgebäude auf den Rhein und die zeitgleich stattfindende Rheinkirmes.

Da sich der Landtag aufgrund der Sommerferien in der sitzungsfreien Zeit befand, konnte keine Plenarsitzung besucht werden. Dies erwies sich jedoch als Vorteil, denn so war eine besonders ausführliche Führung durch nahezu alle Bereiche des Landtags möglich. Die Jugendlichen nutzten die Gelegenheit, zahlreiche Fragen zu stellen und erhielten ausführliche Antworten sowie spannende Einblicke hinter die Kulissen der Landespolitik.

Zum Abschluss des Besuchs erhielt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einen Ansteck-Pin mit dem Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie eine Autogrammkarte als Erinnerung an diesen besonderen Tag. Bei Kaffee und Erfrischungsgetränken in der Cafeteria ließ die Gruppe den gelungenen Ausflug gemeinsam ausklingen, bevor die Rückfahrt nach Werne angetreten wurde.

Die Jugendfeuerwehr Werne bedankt sich herzlich bei Rainer Schmeltzer, dem Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Werne und 1. Vizepräsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen, für die außergewöhnliche Gastfreundschaft, die persönliche Betreuung und die Zeit, die er sich für die Jugendlichen genommen hat. Sein Engagement ermöglichte den Teilnehmenden authentische Einblicke in den politischen Alltag und leistete einen wertvollen Beitrag zur politischen Bildung.

Politische Bildung gehört neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung und der Förderung sozialer Kompetenzen zu den wichtigen Aufgaben der Jugendfeuerwehr. Gerade in einer Zeit, in der demokratische Werte und gesellschaftlicher Zusammenhalt zunehmend an Bedeutung gewinnen, sind Begegnungen wie diese ein wichtiger Baustein zur Stärkung der demokratischen Resilienz junger Menschen. Der Besuch im Landtag Nordrhein-Westfalen wird den Jugendlichen und ihren Betreuern daher noch lange in positiver Erinnerung bleiben.

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