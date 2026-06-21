Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Erfolgreicher Atemschutzgeräteträger-Lehrgang

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Werne (ots)

An den vergangenen beiden Wochenenden wurden bei der Freiwilligen Feuerwehr Werne erneut 18 Feuerwehrangehörige erfolgreich zu Atemschutzgeräteträgern ausgebildet.

Durchgeführt wurde der Lehrgang unter der Leitung von Thorsten Friedrich und seinem Ausbilderteam. Den Abschluss bildete die Belastungsübung auf der Atemschutz-Übungsstrecke im Feuerwehr-Service-Zentrum des Kreises Unna. Hier mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen.

Zunächst galt es, unter Atemschutz verschiedene Belastungsstationen wie ein Laufband und eine Endlosleiter zu absolvieren. Anschließend führte der Weg durch ein komplexes System aus Gängen, Schächten und Tunneln. Die Übungsstrecke fordert den Feuerwehrkräften sowohl körperlich als auch mental alles ab. Mit dem Luftvorrat einer einzigen Atemluftflasche müssen sämtliche Aufgaben unter nahezu vollständiger Dunkelheit sowie unter zusätzlichen Licht- und Toneffekten bewältigt werden.

Die physische und psychische Belastung ist dabei enorm. Wer die Strecke nicht innerhalb des vorhandenen Atemluftvorrates bewältigt, besteht die Prüfung nicht.

Eine zusätzliche Herausforderung stellte die außergewöhnliche Hitze an den beiden Ausbildungswochenenden dar. Die hohen Temperaturen verlangten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ebenso wie dem Ausbilderteam ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen ab.

Die gute Nachricht für die Bevölkerung: Der Lehrgang verlief äußerst erfolgreich. Sowohl in der theoretischen Prüfung, in der Themen wie Atmung, Atemgifte, Gerätekunde, Suchtechniken und taktisches Vorgehen abgefragt wurden, als auch in den praktischen Ausbildungsabschnitten konnten die Teilnehmer überzeugen.

Die Feuerwehren aus Lünen, Selm und Werne sowie die Werkfeuerwehr Remondis verfügen nun über 18 weitere engagierte Einsatzkräfte, die offiziell für den Atemschutzeinsatz qualifiziert sind und künftig ehrenamtlich ihren wichtigen Dienst für die Sicherheit der Bevölkerung leisten.

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