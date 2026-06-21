Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Fünf sturmbedingte Einsätze nach Unwetter im Stadtgebiet

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Werne (ots)

Die Unwetterfront, welche am vergangenen Freitag über Teile Nordrhein-Westfalens hinwegzog, hat die Stadt Werne vergleichsweise glimpflich getroffen. Während in einigen Regionen zahlreiche wetterbedingte Einsätze für Feuerwehren und Hilfsorganisationen zu bewältigen waren, musste die Freiwillige Feuerwehr Werne von Freitag bis Sonntag insgesamt lediglich fünfmal ausrücken.

Grund für die Einsätze waren überwiegend umgestürzte Bäume sowie herabgestürzte Äste, die Straßen, Gehwege oder andere Verkehrsflächen blockierten. Die Einsatzkräfte sicherten die betroffenen Bereiche, beseitigten die Gefahrenstellen und stellten die Verkehrssicherheit wieder her.

Personen kamen bei den Einsätzen nicht zu Schaden. Auch größere Sachschäden oder längere Beeinträchtigungen blieben im Stadtgebiet aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Werne war während der gesamten Wetterlage aufmerksam und einsatzbereit. Dank der vergleichsweise moderaten Auswirkungen des Unwetters sowie des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnten alle Einsatzstellen zeitnah abgearbeitet werden.

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