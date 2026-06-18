Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Erfolgreiche Teilnahme am 24. Werner Volksbank Stadtlauf

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Werne hat am Samstag, den 13. Juni 2026, mit insgesamt drei Teams am 24. Werner Volksbank Stadtlauf teilgenommen. Zwölf Kameradinnen und Kameraden gingen über die 5-Kilometer-Distanz an den Start und vertraten die Feuerwehr dabei auch außerhalb des Einsatz- und Übungsdienstes.

Mit der Teilnahme am Werner Volksbank Stadtlauf zeigte die Freiwillige Feuerwehr Werne einmal mehr ihre Verbundenheit zur Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern. Gleichzeitig bot die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, die Kameradschaft über den Feuerwehralltag hinaus zu pflegen. Darüber hinaus leistet sportliche Betätigung einen wichtigen Beitrag zur körperlichen Fitness, die für die vielfältigen Anforderungen im Einsatz- und Übungsdienst unerlässlich ist.

Auch sportlich konnten sich die Ergebnisse sehen lassen: Das Mixed-Team "Feuerwehr Werne 2" erreichte einen starken 9. Platz. Die Männerteams "Feuerwehr Werne 1" und "Feuerwehr Werne 3" belegten die Plätze 11 und 14. Die schnellste Zeit innerhalb der Feuerwehr erzielte Henning Möllmann mit 22:55 Minuten, dicht gefolgt von Florian Möllmann mit 23:05 Minuten, Sven Marckhoff mit 24:04 Minuten und Tizian Schneider mit 24:30 Minuten. Stolz sind wir jedoch auf alle Kameradinnen und Kameraden, die mit ihrem Einsatz, Ehrgeiz und Teamgeist zum erfolgreichen Auftritt der Feuerwehr Werne beigetragen haben.

Die Freiwillige Feuerwehr Werne blickt auf eine gelungene Veranstaltung zurück und bedankt sich bei den Organisatoren sowie den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern entlang der Strecke für die Unterstützung. Die Teilnahme am Stadtlauf hat erneut gezeigt, dass Teamgeist und Zusammenhalt nicht nur im Einsatz, sondern auch bei sportlichen Veranstaltungen eine wichtige Rolle spielen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell