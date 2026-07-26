Feuerwehr Meerbusch

FW Meerbusch: Wohnungsbrand in Meerbusch

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Meerbusch (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Meerbusch zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Lank alarmiert. Aufgrund der Meldung wurden die Einheiten Lank, Nierst und Langst-Kierst sowie die Drehleiter der Einheit Büderich zur Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Brandereignis in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Insgesamt vier Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung vor. Hierfür kamen zwei C-Rohre zum Einsatz. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäudeteile verhindert werden.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Neben zwei Rettungswagen war auch ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.

Durch das Brandereignis wurden mehrere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Aktuell sind vier der insgesamt sechs Wohnungen des Gebäudes nicht bewohnbar. Die Feuerwehr führte umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie Kontrollmaßnahmen durch, bevor die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden konnte.

Die Feuerwehr Meerbusch war mit den Einheiten der Feuerwache, Lank, Nierst, Langst-Kierst und Büderich sowie Kräften des Rettungsdienstes im Einsatz.

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