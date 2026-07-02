Feuerwehr Meerbusch

FW Meerbusch: Nächtlicher Vollbrand eines Verkaufsstandes

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Meerbusch (ots)

In der Nacht vom 01.07. auf den 02.07. wurde die Feuerwehr Meerbusch zu einem brennenden Verkaufsstand im Stadtgebiet alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der leerstehende Verkaufsstand bereits in Vollbrand.

Da zunächst unklar war, ob sich im Inneren eine Gasflasche befand, wurde der Löschangriff aus sicherer Deckung durchgeführt. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr zwei C-Rohre sowie zwei Trupps unter Atemschutz ein. Parallel wurde eine stabile Wasserversorgung sichergestellt.

Alarmiert waren Einheiten der Feuerwache sowie die Einheiten Lank-Latum, Langst-Kierst und Nierst sowie der Führungsdienst. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Einsatzstelle durch Kräfte der Einheiten Langst-Kierst und Nierst sowie den B-Dienst abgearbeitet. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten zur Beseitigung verbliebener Glutnester. Die Ursache des Brandes ist derzeit ungeklärt. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

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