Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Kückelheim - Wohnung brennt aus

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Plettenberg (ots)

Heute gehen 19:35 Uhr wurde die Feuerwehr Plettenberg mit dem Stichwort "F2 - Mehrfache Menschenrettung" in die Ebbetalstraße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war es in einer Erdgeschosswohnung zu einem Wohnungsbrand gekommen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war die Wohnungstür bereits durchgebrannt und der Treppenraum vollständig verraucht. Da in dem Gebäude noch Personen vermutet wurden, ging die Feuerwehr mit massivem Kräfteansatz zur Menschenrettung mit mehreren Atemschutztrupps vor. In der Brandwohnung wurde der Bewohner angetroffen, er hatte sich selbstständig auf den rückwärtigen Balkon retten können. Da er aber schwer verletzt wurde, wurde er von den Einsatzkräften ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Person befand sich an einem Fenster und wurde über die Drehleiter gerettet. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Glücklicherweise befanden sich keine weiteren Personen mehr in dem Gebäude. Nachdem die Personen gerettet waren, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Der Einsatz wurde nach circa drei Stunden beendet. Im Einsatz waren neben der Feuer- und Rettungswache die Löschgruppen Oestertal, Holthausen, Stadtmitte und Landemert.

Die Löschgruppe Ohle übernahm in der Zeit die Wachbesetzung.

Zur Brandursache und Schadenhöhe erteilt die Feuerwehr keine Auskunft.

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