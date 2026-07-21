Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Stadtmitte - Verkehrsunfall mit drei PKW

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Plettenberg (ots)

Heute gegen 15 Uhr wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache zu einem Verkehrsunfall in die Bahnhofstraße alarmiert. In Höhe der Jahn-Turnhalle wollte der Fahrer eines Mazda in die Moltkestraße einbiegen. Der dahinter fahrende Fahrer eines Audi konnte aus ungeklärten Gründen nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mazda und einem BMW, der aus der Moltkestraße auf die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und stellte den Brandschutz sicher. Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht, einer davon wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert. Die Bahnhofstraße war während des Einsatzes für circa eine Stunde voll gesperrt.

Zur Unfallursache und Schadenhöhe erteilt die Feuerwehr keine Auskunft.

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