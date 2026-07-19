Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Tanneneck - Waldbrand fordert viele Einsatzkräfte

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Plettenberg (ots)

Am Samstagabend rückten gegen 21:00 Uhr die Kräfte der Feuer- und Rettungswache zu einem Waldbrand im Bereich Sehnsuchtsbirke aus. Da die circa 200m² große Brandfläche nur sehr schwer zu erreichen war wurden nach der Ersterkundung weitere Kräfte zur Wasserversorgung und zum Verlegen der Schlauchleitungen nachalarmiert. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Brand mit drei D-Rohren zu bekämpfen und eine Ausbreitung zu verhindern - begünstigt durch die windstillen Wetterverhältnisse. Eine wertvolle Hilfe war wieder das DRK Plettenberg, welches mit der Drohne die Erkundung unterstützte.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

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