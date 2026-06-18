Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Stadtmitte - Brand in Dachgaube

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Plettenberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 18. Juni 2026, wurden um 15:52 Uhr die Feuer- und Rettungswache und der Löschzug 1 zu einem Brand am Landemerter Weg alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung aus einer Dachgaube eines Mehrfamilienhauses fest. Zunächst wurden ein Außenangriff über die Drehleiter sowie eine Riegelstellung im Innenbereich eingeleitet. Da die Rauchentwicklung im Inneren jedoch sehr stark war, wurde das Einsatzstichwort auf Feuer 2 erhöht und der Löschzug 2 sowie die Löschgruppe Eiringhausen nachalarmiert. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer sowohl von innen als auch von außen. Die Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden, die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwändig, da das Dach der Gaube teilweise abgedeckt werden musste. Während der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Er befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung. Nach circa drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die Kräfte konnte in die Standorte einrücken.

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