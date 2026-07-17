Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: TAR Automation GmbH erhält Förderplakette für besonderes Engagement im Brand- und Katastrophenschutz

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Dinslaken (ots)

Die Feuerwehr Dinslaken gratuliert der TAR Automation GmbH herzlich zur Auszeichnung mit der Förderplakette "Ehrenamt im Brand- und Katastrophenschutz" des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen.

Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen geehrt, die das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden in besonderer Weise unterstützen. Für uns als Feuerwehr ist genau diese Unterstützung von unschätzbarem Wert. Denn Einsätze, Übungen und Fortbildungen lassen sich nur dann mit dem Berufsleben vereinbaren, wenn Arbeitgeber Verständnis zeigen und ihren Mitarbeitenden den Rücken stärken.

Die TAR Automation GmbH lebt diese Unterstützung in besonderer Weise. Vier der insgesamt 15 Beschäftigten engagieren sich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Dinslaken. Für Einsätze, Übungen und Fortbildungen werden sie unkompliziert freigestellt - und das ohne Geltendmachung von Lohnersatzansprüchen. Dieses Engagement wurde nun durch das Land Nordrhein-Westfalen mit der Förderplakette gewürdigt.

Bei der feierlichen Verleihung in Düsseldorf waren auch Vertreter der Stadt Dinslaken und der Feuerwehr Dinslaken vor Ort. Der Kämmerer und 1. Beigeordnete der Stadt Dinslaken, Achim Thomae, der Leiter der Feuerwehr Dinslaken, David Marten, sowie der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Dinslaken, Mark Rittmann, begleiteten die ausgezeichnete Firma und gratulierten persönlich zu dieser besonderen Ehrung.

Wir freuen uns sehr über diese verdiente Auszeichnung und gratulieren der TAR Automation GmbH herzlich.

Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, allen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu danken, die die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dinslaken tagtäglich unterstützen. Ob durch Freistellungen für Einsätze, Übungen oder Fortbildungen - Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung sind eine unverzichtbare Grundlage dafür, dass unsere ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen jederzeit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt da sein können.

Ohne dieses gemeinsame Engagement von Ehrenamt und Arbeitgebern wäre eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr nicht möglich. Dafür sagen wir: Herzlichen Dank!

Hinweis:

Die Pressemitteilung des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.im.nrw/wenn-unternehmen-den-katastrophenschutz-tragen-foerderplakette-fuer-arbeitgeber

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