Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zwei Verkehrsunfälle beschäftigen Feuerwehr und Rettungsdienst

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Dinslaken (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag kam es auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Motorradfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Am Abend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst erneut zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Im Stadtteil Lohberg waren drei Pkw mit insgesamt acht Personen an einem Unfall beteiligt. Aufgrund der Anzahl der betroffenen Personen wurden neben einem Notarzt auch der Leitende Notarzt sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Vier der insgesamt acht beteiligten Personen wurden nach der medizinischen Versorgung zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Glücklicherweise erlitten alle Verletzten lediglich leichte Verletzungen. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

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