Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Nächtlicher Wohnungsbrand in Schalke - 16 Personen medizinisch gesichtet

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Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 19. Juli 2026, wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen um 3:08 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Tannenbergstraße im Stadtteil Schalke alarmiert. Bewohner des Gebäudes hatten eine Rauchentwicklung im Treppenraum gemeldet und angegeben, ihre Wohnungen nicht mehr gefahrlos verlassen zu können. Aufgrund dieser Meldung wurde der Einsatz unter dem Stichwort "Brand 2 - Menschenleben in Gefahr" geführt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung und die Menschenrettung ein. Insgesamt wurden 16 Bewohner durch den Rettungsdienst und einen Notarzt medizinisch gesichtet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Heßler und Buer der Berufsfeuerwehr sowie die Löschzüge Altstadt, Heßler und Resse der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen. Insgesamt waren 57 Einsatzkräfte vor Ort.

Nach Abschluss der Lösch- und Kontrollmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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