Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall auf der A 42

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Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Abend gingen gegen 18:10 Uhr mehrere Notrufe in der Feuerwehrleitstelle Gelsenkirchen ein. Meldenden zufolge hatte sich auf der Autobahn A 42, kurz vor der Abfahrt Gelsenkirchen Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Aufgrund der ersten Informationen alarmierte die Leitstelle mehrere Einheiten der Feuerwehr Gelsenkirchen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass sich im verunfallten Kleintransporter keine Person mehr befand. Zusätzlich war ein Motorrad an dem Unfall beteiligt. Insgesamt wurden zwei Personen schwer verletzt. Beide Verletzten wurden umgehend durch den Rettungsdienst versorgt. Eine der Personen musste aufgrund der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, die zweite wurde bodengebunden in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle umfassend gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Aufgrund der warmen Temperaturen und der durch den Unfall entstandenen Staubildung wurde zusätzlich das Deutsche Rote Kreuz alarmiert, um die im Stau befindlichen Personen mit Getränken zu versorgen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte ca. 2,5 Stunden. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, ergänzt durch Kräfte der Polizei sowie des DRK.

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