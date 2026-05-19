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Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Unklarer Geruch in Mehrfamilienhaus

FW-GE: Unklarer Geruch in Mehrfamilienhaus
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Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen gegen 14:10 Uhr zu einem unklaren Geruch in einem Mehrfamilienhaus an der Spichernstraße alarmiert. Im Treppenhaus war ein unangenehmer Geruch wahrnehmbar, zudem befand sich im Kellerbereich eine kleine Flüssigkeitslache unbekannter Herkunft.

Da die Ursache zunächst unklar war, wurde das Einsatzstichwort auf ABC Land 2 erhöht. Zusätzlich wurden der ABC-Erkunderkraftwagen des Löschzuges Buer-Mitte sowie der Fachberater ABC der Feuerwehr Gelsenkirchen alarmiert. Zur Sicherstellung des Grundschutzes rückte außerdem der Löschzug Erle-Süd mit einem Löschfahrzeug und einem Einsatzleitwagen aus.

Nach Befragung der Bewohner sowie umfangreichen Messungen und Bewertungen durch den Fachberater konnte die Lage eingegrenzt werden. Die Flüssigkeit wurde unter Atemschutz mit einem geeigneten Chemikalienbinder aufgenommen. Anschließend wurde das Treppenhaus intensiv gelüftet.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Bewohner übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen
Martin Wieschen
E-Mail: martin.wieschen@gelsenkirchen.de
http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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