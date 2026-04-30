Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Explosion in einem Anbau eines Wohngebäudes

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Gelsenkirchen (ots)

Um ca. 20:33 Uhr am Donnerstagabend gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Diese meldeten eine Explosion und einen brennenden Anbau an einem Wohnhaus in der Sudetenstraße. Daraufhin wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr Gelsenkirchen alarmiert.

Als die zuständigen Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen an der Einsatzstelle eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Anbau und dem Wohngebäude, und es schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Anbaus. Zunächst wurden mehrere Personen im Gebäude vermutet, was sich im Nachhinein jedoch nicht bestätigte. Umgehend wurden die Menschenrettung und die Brandbekämpfung eingeleitet. Drei betroffene Personen aus dem Gebäude wurden betreut und untersucht. Die Personen mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Überschlagen des Brandes auf das Hauptgebäude wurde verhindert. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Im Anschluss wurden Lüftungsmaßnahmen und Nachlöscharbeiten durchgeführt.

Der Einsatz dauerte etwa 90 Minuten. Insgesamt waren 44 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienstes sowie mehrere Einheiten der Polizei vor Ort. Während der gesamten Einsatzdauer war die Gewerkenstraße gesperrt. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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