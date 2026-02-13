PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Gelsenkirchen Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Morgen des 13.02.2026 ging der automatische Notruf einer Smartwatch in der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Da die Person auf der Gegenseite nicht antwortete, jedoch unklare Geräusche zu hören waren, und die angezeigte Position auf dem unbeleuchteten Teil der Feldhauser Straße angezeigt wurde, entschied der Disponent ein Löschfahrzeug und einen Rettungswagen zur vermeintlichen Einsatzstelle zu entsenden.

Vor Ort fanden die ersteintreffenden Einsatzkräfte einen stark deformierten Kleinwagen vor, der frontal vor einem Baum stand und erhöhten aufgrund der Lage umgehend die Alarmstufe auf "eingeklemmte Person". Die Fahrerin des PKW konnte nach Einleitung der technischen Rettung schnell befreit und an den Notarzt übergeben werden.

Insgesamt waren 23 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Nach Sicherung des PKW, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die nun die Unfallursache ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen
Manuel Schneider
Telefon: 0209/1704905
E-Mail: manuel.schneider@gelsenkirchen.de
http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

