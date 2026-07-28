Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Sommerreiseverkehr startet - Bundespolizei am Flughafen Stuttgart empfiehlt frühzeitige Anreise

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Mit Beginn der Sommerferien steht am Flughafen Stuttgart die nächste große Reisewelle bevor. Bereits am ersten Ferienwochenende wird mit einem deutlich erhöhten Passagieraufkommen gerechnet. Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart weist darauf hin, dass es insbesondere zu den Stoßzeiten am frühen Morgen sowie am Vor- und Nachmittag zu längeren Wartezeiten an den Luftsicherheitskontrollstellen und bei Reisen in Nicht-Schengen-Staaten an den Grenzkontrollstellen kommen kann. Reisende werden daher gebeten, ausreichend Zeit für alle notwendigen Abläufe am Flughafen einzuplanen.

Um einen möglichst entspannten Start in den Urlaub zu ermöglichen, empfiehlt die Bundespolizei allen Fluggästen, mindestens 90 Minuten vor Abflug an der Luftsicherheitskontrolle vorstellig zu werden. Zusätzlich sollte genügend Zeit für die Anreise zum Flughafen, den Check-in sowie die Aufgabe von Reisegepäck eingeplant werden. Sowohl die Check-In Schalter, als auch die Sicherheitskontrollstellen werden ab 04:00 Uhr geöffnet sein. Um Verzögerungen zu vermeiden, empfiehlt die Bundespolizei, sich bereits vor der Anreise über die aktuellen Vorgaben der Fluggesellschaft sowie die geltenden Einreisebestimmungen des Ziel-landes zu informieren.

Bei Reisen außerhalb des Schengen-Raums ist eine Grenzkontrolle erforderlich. Reisende sollten daher frühzeitig vor Reiseantritt überprüfen, ob ihre Ausweisdokumente gültig und vollständig sind. Fehlende oder ungültige Dokumente können dazu führen, dass die Reise nicht wie geplant angetreten werden kann. Auch Reisende aus Drittstaaten (Nicht-EU-Angehörige) werden gebeten, sich rechtzeitig über die aktuellen Einreisebestimmungen zu informieren und mögliche zusätzliche Bearbeitungszeiten bei den Grenzkontrollen einzuplanen.

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart wünscht allen Reisenden einen guten Start in den Sommerurlaub, eine sichere Reise und erholsame Ferien.

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