Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: 39-Jähriger am Flughafen Stuttgart festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Samstag, den 22.06.2026 haben Bundespolizisten am Flughafen Stuttgart einen 39-jährigen im Rahmen einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Pristina in der Republik Kosovo wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Tiergartens (Berlin) festgenommen.

Ihm wird vorgeworfen, sich Anfang des Jahres 2025 in Berlin unter Einsatz von Störsendern Zugang zu Fahrzeugen verschafft und anschließend daraus Wertgegenstände entwendet zu haben. Dabei soll er unter anderem Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro sowie weitere Wertgegenstände entwendet haben.

Der Beschuldigte wurde noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl aus Berlin in Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart eingeliefert. Er soll nun an die Justizvollzugsanstalt Moabit in Berlin zur Durchführung des Strafverfahrens der Berliner Staatsanwaltschaft überstellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

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