Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchter Intensivtäter überstellt

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz hat einen europaweit gesuchten Mann an die Bundespolizei überstellt. Er sitzt jetzt für mehrere Jahre in Haft.

Der in der Schweiz festgenommene griechische Staatsangehörige ist am Freitagmorgen (07.08.2026) der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein überstellt worden. Gegen den 31-Jährigen lag ein europäischer Haftbefehl wegen 26 begangener Straftaten vor. Darunter der Handel mit Betäubungsmitteln, Steuerhinterziehung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da sich der Gesuchte vor einem Jahr seiner Freiheitsstrafe entzog und sich ins Ausland absetzte, erließ das zuständige Landgericht den Haftbefehl. Nach der Festnahme durch die Bundespolizei erfolgte die Einlieferug in eine Justizvollzugsanstalt. Dort muss er seine Restfreiheitstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verbüßen.

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